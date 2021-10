Der Aerospace-Zulieferer FACC spürt eine steigende Nachfrage, da sich die Luftfahrtindustrie erholt. Nach China legte in den letzten sechs Monaten der Flugverkehr in den USA laut FACC stark zu und liegt nur mehr 15 Prozent unter dem Rekordniveau von 2019. Die Nachfrage an neuen Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen steigt im 4. Quartal 2021 um 20 Prozent. Im Bereich der Langstreckenflugzeuge kann FACC einen Meilenstein feiern: Vor kurzem übergab der Aerospace-Konzern die 1000. Ausstattung der A350 Triebwerksverkleidungen an ihren Kunden Collins Aerospace. Der Airbus A350 zählt laut FACC zu den mordernsten und effizientesten Flugzeugen, die es am Markt gibt. 50 Prozent des Flugzeuggewichtes bestehen aus Composite-Leichtbaukomponenten. Dadurch ist es möglich, dass die ...

