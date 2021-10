Airbus erhöht Jahresprognose für Adjusted EBIT und Cashflow Biofrontera AG stimmt Modifizierung des Angebots der Biofrontera Inc. für deren IPO in den USA zu Befesa erzielt Rekord-EBITDA von 137 Mio EUR in den ersten neun Monaten des Jahres, +62% im Vergleich zum VJ Daimler bereitet Konzern-Aufspaltung auch in Chefetage vor Drägerwerk bestätigt Ausblick 2021 Um die Greenwashing-Vorwürfe zu entkräften, holt sich die DWS prominente Verstärkung in den USA (HB) Energiekontor veräußert Solarpark Stopfenheim an die Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe HWA AG steigert Umsatz und verbessert Ergebnis im 1. Halbjahr 2021 deutlich Nemetschek: Starke Geschäftsentwicklung im Q3 mit hoher Wachstumsdynamik bei Subskriptions-/SaaS-Modellen SNP SE wächst zweistellig - Zukäufe ...

