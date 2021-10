DGAP-News: cogia AG / Schlagwort(e): Prognose/Research Update

cogia AG: Upgrade in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse



28.10.2021 / 11:19

Verstärkte Außenwirkung und verbesserter Zugang zu Investoren

Einbeziehung in den fortlaufenden XETRA-Handel erfolgt

Research nun in Englisch verfügbar Nicht einmal ein Jahr nach der Erstnotiz im Freiverkehr der Börse Düsseldorf am 17.12.2021 wurden die Aktien der cogia AG (ISIN DE000A3H2226/ A3H222) nun auch in das Qualitätssegment des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf, den Primärmarkt, aufgenommen.



Die cogia AG ist davon überzeugt, dass nun die Außenwirkung der Gesellschaft deutlich gestärkt ist und gleichzeitig eine maßgeblich verbesserte Handelbarkeit der Aktien gewährleistet wird. Darüber hinaus erleichtert das Upgrade den Zugang zu internationalen Investoren, auch im Rahmen künftiger Kapitalerhöhungen, sowie die weitere Diversifizierung der Aktionärsbasis.



Der Aufstieg in ein höheres Börsensegment steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie der cogia, die erst im September die Mehrheitsübernahme (51% der Anteile) der elastic.io GmbH, Bonn, bis dato eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE0006204589) bekannt gegeben hat.



Pascal Lauria, Vorstand der cogia AG: "Die Notierung im Primärmarkt unterstreicht unseren bisherigen Erfolg und wird unsere Wachstumsambitionen unterstützen. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang darauf, unsere Kapitalmarktaktivitäten zukünftig weiter zu intensivieren und unsere Aktionärsbasis zu erweitern."



Daher wurde das Research von Dr. Kalliwoda Research GmbH zu Cogia AG aktualisert http://www.more-ir.de/d/22959.pdf und ist nun auch in englischer Sprache verfügbar https://cogia.ag/en/news/documents/Cogia_AG-Kalliwoda_Research-Update-2021-10.pdf.







Über die cogia AG:

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.



