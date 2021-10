Bereits den zweiten Tag in Folge geht es für den französischen Impfstoffentwickler Valneva an der Börse massiv nach unten. Denn nach dem gestrigen Einbruch von rund zehn Prozent verliert der Kurs heute weitere fünf Prozent. Damit rutscht die Aktie wieder unter die 20-Euro-Marke. Grund dafür ist die Ankündigung einer Kapitalerhöhung seitens Valnevas. Was bei bestehenden Aktionären kaum für Begeisterung sorgen dürfte, kann für alle Nicht-Aktionäre jetzt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...