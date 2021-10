Der Automatisierungsspezialist SKA nutzt einen LTE-Mobilfunk-Router und einen OpenVPN-Connectivity Service für Wartung und Service seiner Kransteuerungen für Turmdrehkräne. So ist es möglich sowohl aus der Zentrale als auch von mobilen Endgeräten auf die Steuerungen am Einsatzort zuzugreifen. Der Automatisierungsspezialist SKA stattet unter anderem Krankabinen mit individuellen Steuerungen aus. (Bild: IoTmaxx) SKA verfügt über mehr als 35 Jahre Branchenerfahrung in der Automatisierungstechnik und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...