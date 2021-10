Um 11:32 liegt der ATX TR mit -0.79 Prozent im Minus bei 7570 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.36% auf 37.875 Euro, dahinter Warimpex mit +1.88% auf 1.2225 Euro und CA Immo mit +1.23% auf 37.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15679 (+0.00%, Ultimo 2020: 13719). Beim 9. Aktienturnier presented by IRW-Press ist das Finale gestartet. Dieses wird heute und morgen entschieden, es zählt Mittwoch Schlusskurs bis Freitag Schlusskurs. Es treffen RBI und Andritz aufeinander. Für beide wäre es der 1. Sieg bei einem unserer Aktienturniere. RBI besiegte im Semifinale Polytec Group mit 1.04% zu -1.30%, in Runde 3 Do&Co mit 1.46% zu -5.28%, in Runde 2 Wienerberger mit 1.99% zu -0.07% und in Runde 1 Wolftank-Adisa mit 5.89% zu 0.00%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...