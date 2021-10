Amag hat in den ersten neun Monaten die Umsatzerlöse auf 923,8 Mio. Euro steigern können (Q1-Q3/2020: 673,2 Mio. Euro). Das EBITDA liegt mit 146,5 Mio. Euro ebnfalls klar über dem Vorjahr (Q1-Q3/2020: 79,8 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr wird die EBITDA-Bandbreite auf 175 bis 195 Mio. Euro erhöht (davor 155 und 175 Mio. Euro). Die Bawag Group weist für das 3. Quartal 2021 einen Nettogewinn in Höhe von 123 Mio. Euro aus, das ist ein Plus von 57 Prozent zur Vorjahresperiode. Für die ersten neun Monate 2021 berichtet die Bank einen Nettogewinn in Höhe von 316 Mio. Euro (+56 Prozent). Hauck & Aufhäuser reduziert die Anlage-Empfehlung für bet-at-home.com von Kaufen auf Halten und kürzt das Kursziel von 42,0 auf 19,0 Euro ....

