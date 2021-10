Frequentis und die US-amerikanische Flugsicherung (FAA) haben kürzlich im Rahmen des 2006 gestarteten Programms zur Ablöse der bestehenden Systeme die Installation des 201. VCS-Sprachvermittlungssystems für die Flugsicherung (ATC) abgeschlossen. Die jüngste Installation und Abnahme am Monroe Regional Airport in Monroe, Louisiana, erfolgte trotz der COVID-Beschränkungen wie geplant am 26. August 2021. Es ist das 10. System, das dieses Jahr installiert wurde.

