Die OMV, hat den Verkauf ihres 25 Prozent-Anteils am norwegischen Ölfeld Wisting an Lundin Energy vereinbart. Der Verkaufspreis beträgt 320 Mio. US-Dollar und ist nach Abschluss der Transaktion fällig. Zusätzlich wurde eine bedingte Zahlung von bis zu 20 Mio US-Dollar abhängig von den finalen Investitionen vereinbart. Die bedingte Zahlung fällt an, wenn die Investitionen geringer ausfallen als derzeit im Feldentwicklungsplan festgeschrieben. Die Transaktion ist mit 1. Januar 2021 wirksam, vorbehaltlich benötigter Genehmigungen. Die OMV will sich zunehmend auf kohlenstoffarme Projekte konzentrieren und verlagert daher die erheblichen, für die Entwicklung dieses Projekts in den nächsten Jahren erforderlichen, Investitionen. "Der Verkauf ...

