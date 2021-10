Valneva ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn nachdem der französische Impfstoffentwickler in der Vorwoche die Ergebnisse der klinischen Studie seines Totviren-Impfstoffs VLA2001 bekannt gegeben hatte, schoss der Aktienkurs regelrecht nach oben. 87 Prozent in weniger als zwei Wochen. Es ging so schnell, dass viele Anleger gar nicht mehr zum Zuge kamen. Das könnte sich jetzt ändern…

Schließlich sorgte die Ankündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...