GameStop katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent aus. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 182,81 USD. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund fünf Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 192,18 USD. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig ...

