Alibaba ??????: die freundlichen Signale aus Peking könnten die Aktie durchstarten lassen!

Europareise! Alibaba-Gründer Jack Ma kreuzt vor der Playa de Palma. Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: BABA ISIN: US01609W1027

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Das Unternehmen war bei den KP-Funktionären in Ungnade gefallen, weil die Vormachtstellung des Handelsriesen zu groß geraten war. Die Gegenmaßnahmen ließen das Vertrauen der Investoren schwinden und so verlor das Wertpapier in den vergangenen sechs Monaten rund 26 Prozent. Inzwischen notiert die Aktie wieder über dem 50er-EMA und nach einem kleinen Rücksetzer sehen wir eine schöne Einstiegsposition.

Chart vom 26.10.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 169.79 USD

Meine Expertenmeinung zu BABA:

Meinung: Charttechnisch scheint mit dem Tief vom 4. Oktober der Boden gefunden zu sein. Auch die Nachrichtenlage sieht deutlich entspannter aus. Die Strafzahlungen hielten sich in Grenzen und der lange abgetauchte Alibaba-Gründer Jack Ma ist zu einer Europreise aufgebrochen, wo er angeblich mit seiner Yacht vor der mallorquinischen Küste kreuzt und die örtlichen Golfplätze inspiziert.

Mögliches Setup:

Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns an der letzten Tagskerze, setzen den Trigger knapp drüber und den Stopp Loos unter der Uterstützungslinie. Die nächsten Quartalszahlen werden am 11. November gemeldet. Bis dahin bleibt genug Zeit für einen Swingtrade. Börsentäglich gibt es interessante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BABA.

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.