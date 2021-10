Die Engpässe in der Lieferkette und Corona-Ausfälle in der Produktion haben den Umsatz im letzten Quartal um rund sechs Milliarden Dollar gedrückt.Cupertino - Apple ist von dem globalen Chip-Mangel eingeholt worden: Trotz deutlicher Zuwächse verfehlte der iPhone-Konzern im vergangenen Quartal noch optimistischere Prognosen von Analysten. Die Engpässe in der Lieferkette und Corona-Ausfälle in der Produktion hätten den Umsatz um rund sechs Milliarden Dollar gedrückt, sagte Konzernchef Tim Cook. Im laufenden Vierteljahr werde der negative...

