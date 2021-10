Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #7: Porr. Print-Cover-Spoiler, Marinomed, Michi Altrichter, Eyemaxx, Erste Bank OpenTeam drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #7" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. In der heutige Folge geht es vor allem um die Porr, wir verraten weiters, wer auf dem Cover des nächsten Printprodukts sein wird und sprechen über 25 years, einen Event mit Marinomed und den direct market plus Pionieren (Statement Michael Altrichter, AR-Chef startup300) sowie die erratische Eyemaxx. Und ein bissl Erste Bank Open muss sein. Risikohinweis: Die hier veröffentlichten ...

