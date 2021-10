Dass das Problem der gestörten Lieferketten seine Spuren bereits in den Bilanzen hinterlassen hat und auch noch eine Weile andauern dürfte, war gestern von Apple und Amazon zu hören. Beide Konzerne warnten vor einer Verschärfung der Situation im sonst so lukrativen Weihnachtsgeschäft. Mit diesen Nachrichten hat die bislang überzeugende Berichtssaison gestern Abend einen kräftigen Dämpfer erhalten. Zum Wochenschluss könnte es sowohl mit der Rekordjagd an der Wall Street als auch mit der Stabilität ...

