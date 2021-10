Air France_KLM will 2021 nun operativen Gewinn erzielenBNP Paribas verdient mehr als erwartet - Aktienrückkauf - Q3 net 2,5 Mrd EUR (Prog 2,25)Heidelbergcement-Konkurrent Holcim hebt erneut Jahresprognose anRoche betont Nutzen von CINtec PLUS-Test zur Vorsorge gegen KrebsSwiss Re erzielt Gewinn von 1,3 Mrd. USD in den ersten neun Monaten 2021 Adidas-Chef warnt vor Turnschuh-Knappheit zu Weihnachten, Gespräch mit Kasper Rorsted (Focus) Biofrontera AG: Ausgabepreis für US-IPO der Biofrontera Inc. von USD 5,00 pro Unit angeboten Daimler überrascht mit stabilem Umsatz und Gewinnzuwachs - Absatzziel Mercedes gesenkt Fuchs Petrolub erreicht dank Preiserhöhungen Erwartungen Wechsel an der Spitze von Heidelberger Druck - Ludwin Monz übernimmt Salzgitter bestätigt nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...