First Solar 2.80% SIGAVEST (VVUMKL00): First Solar nahm gestern die Jahreshochs aus dem Januar aus dem Markt und stieg dynamisch auf einn neues 10-Jahreshoch. Die alten Höchstkurse aus dem Jahr 2008 liegen allerdings mit 280-300$ noch weit entfernt. Nächste Woche (4.11.) präsentiert First Solar die Quartalszahlen. (29.10. 09:10) >> mehr comments zu First Solar: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...