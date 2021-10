Toshiba erweitert sein Angebot an Schrittmotortreiber-ICs um den TB67S539FTG. Der Baustein ermöglicht eine Konstantstrom-Motorsteuerung ohne externen Strommesswiderstand. Der TB67S539FTG wird im 5 ×5 mm² großen QFN32-Gehäuse ausgeliefert und eignet sich für zahlreiche Schrittmotoranwendungen mit Konstantstromsteuerung, darunter solche, die in der Büroautomation sowie in gewerblicher und industrieller Ausrüstung zu finden sind. Der Treiber-IC lässt auch in Überwachungskameras und Projektoren verwenden. ...

