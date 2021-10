... Zahlentermin. Mit der Aktie von SECURE ENERGY SERVICES ließ sich der Preisanstieg bei Erdöl und Erdgas perfekt hebeln, sofern man nicht zu früh gekauft hat. Der breit aufgestellte Dienstleister mit Sitz in Calgary (rund 950 Beschäftigte) arbeitet für Erdöl- und Erdgaskonzerne in Nordamerika und bedient ein breites Spektrum, u.a. Midstream-Service, Pipelinekontrolle, Umweltmaßnahmen, Rückbau.



Das Comeback der Aktie, ausgehend von 0,95 C$ im Corona-März 2020, brachte eine Versechsfachung des Kurses auf aktuell 20 % über dem Niveau vor Pandemieausbruch (auf Basis C$). Der Börsenwert steht bei 1,8 Mrd. C$.



Heute zeigten die Kanadier Zahlen zum Q3. Bei 1,25 Mrd. C$ Umsatz (+ 177 %, vergleichbar gemacht) erholte sich das bereinigte EBITDA auf 105 Mio. C$ (+ 184 %). Nach GAAP ergab sich ein Verlust je Aktie von 0,07 C$. Das Management gibt sich optimistisch, von einem höheren Aktivitätsniveau der Branche auch 2022 zu profitieren.



Die SES-Aktie legte gestern in Toronto 3,2 % zu, Schlusskurs 5,88 C$.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

SECURE ENERGY SERVICES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de