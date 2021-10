Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #8" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. In der heutige Folge geht es vor allem um die Valneva ( Kapitalerhöhung, Handelsaussetzung, Valneva-Transaktionen und RCB - Philipp Arnold bezeichnet Valneva als "fast ausverkauft"), Weiters thematisieren wir Bezahlresearch-News am Beispiel VST, den Buchwert der Porr post money und den Weltspartag mit Bernd Spalt und Christoph Boschan. Link (14:00 Minuten): https://open.spotify.com/episode/6HrRv1A5f0bb5bAnNuKgD4'si=Z4WXXADPTKuiTUpbEaRRWQ SRC zu VST: ...

