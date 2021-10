DGAP-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

NanoFocus AG reduziert Prognose aufgrund von Auslieferungs- und Auftragsverschiebungen bedingt durch die Folgen der COVID19-Pandemie



29.10.2021 / 14:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NanoFocus AG reduziert Prognose aufgrund von Auslieferungs- und Auftragsverschiebungen bedingt durch die Folgen der COVID19-Pandemie



Oberhausen, den 29.10.2021 - Im Anschluss an die Analyse der bisherigen Geschäftsentwicklung hat die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667) heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 anzupassen. Die Verwerfungen in den globalen Lieferketten führen auch bei NanoFocus zu Auftragsverschiebungen von Schlüsselkunden, insbesondere aus dem asiatischen Raum. Weiterhin wird ein schon beauftragtes Projekt mit einem Großkunden in China nicht wie erwartet in diesem Jahr fakturiert, da die Messanlage aufgrund der Einschränkungen durch die COVID19-Pandemie in China nicht wie erwartet ausgeliefert werden kann. Somit verschiebt sich die Realisierung dieses Umsatzvolumens in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro in das Jahr 2022. Des Weiteren ist auch NanoFocus von einer Materialverknappung, insbesondere bei den elektronischen und optischen Schlüsselkomponenten, betroffen. Lieferanten können Termine teilweise nicht einhalten. Zurzeit ist nicht absehbar, welche Konsequenzen dies auf den erwarteten Umsatz zum Jahresende und darüber hinaus hat. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr einen Umsatz zwischen TEUR 8.600 und TEUR 9.700. (bisher: TEUR 10.200 bis TEUR 11.000). Aufgrund dieser Umsatzentwicklung erwartet NanoFocus ein EBITDA zwischen TEUR -400 und TEUR 300 (bisher: TEUR 500 bis TEUR 1.000) sowie ein EBIT zwischen TEUR -1.200 und TEUR -500 (bisher: TEUR -200 bis TEUR 200). NanoFocus AG

Der Vorstand



Kontakt:

Fabian Lorenz

Investor Relations

Telefon: +49 (0) 221/29831588

E-Mail: ir@nanofocus.de

Internet: www.nanofocus.de Über die NanoFocus AG:

Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. http://www.nanofocus.de



Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 29.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de