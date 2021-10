Der in der Schweiz ansässigen und an der Nasdaq gelisteten Sportradar wurde das Data Standards Kitemark der International Betting Integrity Association (IBIA) verliehen. Dabei handelt es sich um eine der branchenweiten höchsten Akkreditierungen in Bezug auf Qualitätssicherungsprozesse im Zusammenhang mit der Erhebung von Daten für Sportwettenzwecke. Anja Martin, Chief Regulatory & Compliance Officer bei Sportradar, dazu: "Die Akkreditierung von der IBIA für seine Data Standards Kitemark untermauert das rigorose Engagement von Sportradar für Datenqualität, Integrität und Transparenz." Sportradar erhielt die Akkredizierung nach einem Audit, das von eCommerce and Online Gaming Regulation and Assurance (eCOGRA) bewertet wurde, einer ...

