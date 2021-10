DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

29.10.2021 / 15:51 CET/CEST

Hapag-Lloyd AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2021 und hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an



Vor dem Hintergrund der ungebrochenen weltweiten Nachfrage nach Containertransporten und einer anhaltenden Störung der globalen Lieferketten, die zu einer Verknappung der verfügbaren Transportkapazitäten führen, verzeichnete Hapag-Lloyd in den ersten neun Monaten 2021 ein sehr gutes Geschäftsergebnis. Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet Hapag-Lloyd für die ersten neun Monate 2021 ein EBITDA von etwa 6,8 Milliarden Euro im Vergleich zu rund 1,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig liegt das EBIT bei etwa 5,8 Milliarden Euro, nach rund

0,9 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 2020. Da die Ertragsdynamik auf einem weiterhin hohen Niveau verbleiben dürfte, hat der Vorstand der Hapag-Lloyd AG heute beschlossen, den Ergebnisausblick anzuheben. Für 2021 wird nun ein Konzern-EBITDA in der Bandbreite von 10,1 - 10,9 Milliarden Euro (bisher: 7,6 - 9,3 Milliarden Euro) und ein Konzern-EBIT in der Bandbreite von 8,7 - 9,5 Milliarden Euro (bisher: 6,2 - 7,9 Milliarden Euro) erwartet. Die finalen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2021 werden wie geplant am

12. November 2021 veröffentlicht. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2020, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html



VORLÄUFIGES FINANZERGEBNIS 9M 2021* Kennzahlen (EUR) Q3 2021 Q3 2020 9M 2021 9M 2020 EBITDA (Milliarden EUR) 3,3 0,6 6,8 1,8 EBIT (Milliarden EUR) 2,9 0,3 5,8 0,9 Kennzahlen (USD) Q3 2021 Q3 2020 9M 2021 9M 2020 EBITDA (Milliarden USD) 3,9 0,8 8,2 2,0 EBIT (Milliarden USD) 3,5 0,4 6,9 1,0 ERGEBNISPROGNOSE 2021* Kennzahlen (EUR) Aktualisierte Prognose Bisherige Prognose EBITDA (Milliarden EUR) 10,1 - 10,9 7,6 - 9,3 EBIT (Milliarden EUR) 8,7 - 9,5 6,2 - 7,9 Kennzahlen (USD) Aktualisierte Prognose Bisherige Prognose EBITDA (Milliarden USD) 12,0 - 13,0 9,2 - 11,2 EBIT (Milliarden USD) 10,3 - 11,3 7,5 - 9,5 * Zahlen gerundet.



