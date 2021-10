Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr +1,81% auf 12,4, davor 10 Tage im Minus (-24,63% Verlust von 16,16 auf 12,18), Erste Group +0,49% auf 37,1, davor 5 Tage im Minus (-5,36% Verlust von 39,01 auf 36,92), Semperit -0,17% auf 29,15, davor 4 Tage im Plus (3,18% Zuwachs von 28,3 auf 29,2), Wiener Privatbank -1,83% auf 5,35, davor 4 Tage ohne Veränderung , Oberbank AG Stamm+0,22% auf 91, davor 4 Tage ohne Veränderung , DO&CO -1,26% auf 78,2, davor 3 Tage im Plus (2,59% Zuwachs von 77,2 auf 79,2), Rosgix -0,02% auf 2997,15, davor 3 Tage im Plus (0,14% Zuwachs von 2993,49 auf 2997,69), AT&S +2,16% auf 33,15, davor 3 Tage im Minus (-3,13% Verlust von 33,5 auf 32,45), VIG +0,6% auf 25,25, davor 3 Tage im Minus (-1,57% Verlust von 25,5 auf 25,1). Folgende Titel haben den ...

