Die Sektkorken knallen heute bei Nemetschek. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund sieben Prozent nach vorne. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Anmerkung der Redaktion: Startet Nemetschek jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Top liegt bei 104,60 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...