In dieser Woche wurde es beim französischen Impfstoffentwickler Valneva richtiggehend turbulent. Zunächst schoss die Aktie bis auf 22,90 Euro und touchierte damit das Allzeithoch von Anfang September, ehe die Ankündigung einer Kapitalerhöhung für einen regelrechten Kursrutsch sorgte. Doch diese Korrektur war nur von kurzer Dauer, denn schon am Freitag Abend fand Valneva in die Erfolgsspur zurück.

Unter dem Strich konnte die Aktie seit der Veröffentlichung der tollen Ergebnisse der klinischen Studie des Totviren-Impfstoffs VLA2001 vor knapp 14 Tagen nun rund 60 Prozent zulegen! Zudem hat sich das Unternehmen mithilfe der Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital in Höhe von 76,5 Millionen ...

