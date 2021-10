Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 29.10.2021 - Anleger schütteln Zinssorgen ab - DAX kaum verändertAnleger sorgten sich am Freitag zusehends um eine mögliche Zinsanhebung. So langsam schwindet das Vertrauen in die EZB, dass sie angesichts der hohen Inflation tatsächlich die Füße still hält. Stützend wirkt eine Bilanzsaison, die überraschend stark läuft. Trotzdem schließt der DAX nahezu unverändert. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit Vorständen und Unternehmenssprechern von Palfinger und OMV aus Österreich. Außerdem UniDevice und PSI Software. Und dann noch mit Andreas Scholz von dfv Euro Finance Group, Chartanalyst Jochen Stanzl von ...

