Was war über Bayer in den vergangenen Monaten nicht alles geschrieben worden. Zahlreiche Medien und Kritiker hatten ja den Abgesang quasi schon formuliert. Doch der Pharma-Riese hat zurückgeschlagen, was sich jetzt auch in der Kursentwicklung auszahlt. Zunächst konnte Bayer den ersten Erfolg in einem Rechtsstreit in der Glyphosat-Affäre für sich verbuchen, anschließend lieferte der Konzern tolle Zahlen für das abgelaufene Quartal ab. Jetzt zieht die Aktie nach!

So hatte sich Bayer in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder an der Marke von 48 Euro die Zähne ausgebissen. Insgesamt fünf Mal drehte die Aktie in diesem Bereich wieder nach unten. Doch jetzt sieht es richtig, ...

