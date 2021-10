Im Prinzip steckt der deutsche Pharma-Konzern Bayer seit der unsäglichen Monsanto-Übernahme vor mittlerweile mehr als fünf Jahren in der Krise. Doch das könnte sich jetzt schlagartig ändern. Denn zuletzt sorgte das Unternehmen wieder vermehrt für positive Schlagzeilen und jetzt springt endlich auch der Aktienkurs an. Dabei konnte am Freitag eine aus charttechnischer Sicht extrem wichtige Hürde übersprungen werden…

In den vergangenen Wochen und Monaten war Bayer gleich fünf Mal am Ausbruch über 48 Euro gescheitert, womit sich dort ein massiver Widerstand formiert hat. Diese Hürde konnte die Aktie jetzt überspringen. Dieser Anstieg dürfte einige vor allem technisch orientierte Käufer anziehen, zumal ...

