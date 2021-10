Die Internationale Energie Agentur hat kürzlich eine Studie zur Klimaneutralität in der Industrie veröffentlicht. In einem Nebensatz erwähnten die Experten, dass vermutlich die mangelnde Produktionskapazitäten für die erforderlichen Elektrolyseure der Engpass werden könnten. Genau hier hat der norwegische Wasserstoffspezialist Nel bereits vorgesorgt und plant noch in diesem Jahr den ganz großen Coup!

Denn im norwegischen Herøya baut Nel gerade an einer voll automatisierten Produktionsstätte für Elektrolyseure. Bisher kann Nel in Norwegen pro Jahr Geräte mit einer Gesamtleistung von 40 Megawatt bauen. Mit Herøya wäre Nel in der Lage, Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 500 Megawatt zu bauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...