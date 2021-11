DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA und die EU haben ihren Handelskonflikt um Stahl- und Aluminiumexporte beigelegt. Wie US-Handelsministerin Gina Raimondo am Rande des G20-Gipfels in Rom bekanntgab, werden die vor drei Jahren von Ex-Präsident Donald Trump verhängten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa aufgehoben. "Begrenzte Mengen" von Stahl und Aluminium aus der EU könnten nun wieder zollfrei in die USA importiert werden. Die EU verzichtet nach Angaben Raimondos im Gegenzug auf Zölle auf US-Waren wie Whiskey, Jeans und Harley-Davidson-Motorräder. Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA hatten sich unter Trump massiv verschlechtert. Trump warf der EU unfairen Wettbewerb vor und verhängte 2018 Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus Europa. Brüssel hatte mit Gegenzöllen auf US-Waren wie Whiskey, Jeans, Motorräder und Orangensaft reagiert. Mit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden entspannte sich das Verhältnis. Im Mai hatten Brüssel und Washington Gespräche für eine Lösung in dem Handelskonflikt gestartet.

TAGESTHEMA II

Nach Jahren des diplomatischen Stillstands haben die G20-Staaten zu gemeinsamem Handeln zurückgefunden. Bei ihrem Gipfeltreffen in Rom einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Reihe gemeinsamer Positionen: Konkretestes Ergebnis war der Beschluss zur Einführung einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen von 15 Prozent. In der schwierigen Debatte um die Klimaziele fand die G20-Gruppe einen Kompromiss, der allerdings hinter den Erwartungen westlicher Staaten zurückblieb. Die Steuer-Neuregelung soll verhindern, dass sich beispielsweise große Digitalkonzerne in Niedrigsteuerländern ansiedeln, wo sie kaum Steuern zahlen müssen. Beim Klimaschutz einigten sich die G20 letztlich auf einen Kompromiss: Die G20 werde "die Bemühungen fortsetzen", die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, heißt es in der Abschlusserklärung. Um dieses Ziel "in Reichweite" zu halten, seien aber "erhebliche Anstrengungen in allen Ländern" nötig. Eine Verpflichtung ist damit nicht verbunden, ein Zieldatum wurde nicht genannt. Zudem einigte sich die G20-Gruppe darauf, "bis zur oder um die Mitte des Jahrhunderts" CO2-neutral zu werden. Eine weitere Einigung im Bereich Klimaschutz sieht vor, dass die G20-Staaten ab kommendem Jahr keine "schmutzigen" Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren wollen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Es veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

23:35 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 1. Veröff.: 59,2 zuvor: 60,7 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 60,3 Punkte zuvor: 61,1 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.604,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.870,75 +0,2% Nikkei-225 29.647,08 +2,6% Hang-Seng-Index 25.121,55 -1,0% Kospi 2.978,94 +0,3% Shanghai-Composite 3.546,55 -0,0% S&P/ASX 200 7.370,80 +0,6%

FINANZMÄRKTE

Fester - Größter Gewinner ist der Nikkei. Die Regierungspartei von Ministerpräsident Fumio Kishida hat erneut die meisten Sitze geholt. Das Ergebnis hegt bei den Investoren die Hoffnung auf eine anhaltende politische Kontinuität und weitere konjunkturelle Maßnahmen um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu lindern,. Mit einem geteilten Bild zeigen sich die chinesischen Börsen. Teilnehmer verweisen auf die jüngsten Konjunkturdaten vom Wochenende. So hat sich der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor zwar auf 50,6 (September: 50,0) Punkte erhöht und ist damit auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Gleichwohl bremsen die Sorgen um die anhaltende Rohstoffknappheit und die Schwierigkeiten in den Lieferketten die Konjunktur weiter aus. In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Plus, trotz der deutlichen Verluste bei Westpac. Die Aktien der Bank fielen um 7,4 Prozent und verzeichneten den größten Tagesverlust seit März 2020. Die Bank kündigte zwar einen Aktienrückkauf im Volumen von 3,5 Milliarden australischen Dollar an, doch die Kreditmarge enttäuschte die Anleger. Macquarie waren vom Handel ausgesetzt wegen einer Kapitalerhöhung.

US-NACHBÖRSE

Gamestop gaben um 1,1 Prozent nach auf 181,50 US-Dollar, nachdem COO Jenna Owens den Computerspiele-Händler verlassen hat, weniger als ein Jahr nach ihrem Eintritt in das Unternehmen. Gamestop nannte keine Gründe für Owens Ausscheiden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.819,56 +0,2% 89,08 +17,0% S&P-500 4.605,38 +0,2% 8,96 +22,6% Nasdaq-Comp. 15.498,39 +0,3% 50,27 +20,3% Nasdaq-100 15.850,47 +0,5% 72,31 +23,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,125 Mio 872 Mio Gewinner 1.617 2.316 Verlierer 1.709 1.014 Unverändert 140 128

Etwas fester - Die ersten deutlicheren Dämpfer der laufenden Berichtssaison wurden gut weggesteckt, trotz schwacher Quartalszahlen der beiden Technologieschwergewichte Apple und Amazon schlossen Dow & Co mit leichten Aufschlägen. "Ich denke, die Anleger nehmen die Ergebnisse von Apple und Amazon gelassen hin, weil sie während der Berichtssaison eine allgemeine Stärke des Marktes gesehen haben", sagte Keith Lerner, Co-Chief Investment Officer bei Truist Advisory Services. Amazon (-2,2%) vermeldete einen unerwartet starken Gewinneinbruch und gab auch nur einen recht trüben Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal. Apple (-1,8%) verfehlte in seinem vierten Geschäftsquartal die Umsatzprognose. Zugleich warnte Apple für die kommenden Monate vor größeren Problemen in der Lieferkette. Biontech-Aktie büßten 1,8 Prozent, Pfizer legten um 1,3 Prozent zu, nachdem der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech durch die FDA für Kinder ab 5 Jahren zugelassen. wurde.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,48 -0,4 0,48 36,0 5 Jahre 1,18 0,3 1,18 82,2 7 Jahre 1,46 1,1 1,45 80,9 10 Jahre 1,56 -2,1 1,58 63,9 30 Jahre 1,94 -4,8 1,98 28,8

Die Renditen zeigten sich uneinheitlich Tendenz. Der Spread zwischen den kürzeren und längeren Laufzeiten verringerte sich weiter. Das deute darauf hin, dass die Marktteilnehmer weiter über die wirtschaftlichen Aussichten besorgt seien, hieß es. Laut Tradeweb war der Spread so niedrig wie seit März 2020 nicht mehr.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1557 -0,0% 1,1561 1,1671 -5,4% EUR/JPY 132,12 +0,1% 131,96 132,51 +4,8% EUR/GBP 0,8452 +0,0% 0,8448 0,8457 -5,4% GBP/USD 1,3674 -0,1% 1,3686 1,3800 -0,0% USD/JPY 114,30 +0,1% 114,14 113,56 +10,7% USD/KRW 1.174,61 +0,4% 1.174,61 1.169,09 +8,2% USD/CNY 6,4019 -0,1% 6,4058 6,3889 -1,9% USD/CNH 6,4007 -0,1% 6,4078 6,3835 -1,6% USD/HKD 7,7811 +0,0% 7,7794 7,7758 +0,4% AUD/USD 0,7504 -0,2% 0,7515 0,7544 -2,6% NZD/USD 0,7172 +0,1% 0,7168 0,7189 -0,2% Bitcoin BTC/USD 60.898,76 -0,9% 61.439,50 60.719,76 +109,6%

Der Dollar legte nach den Vortagesverlusten kräftig zu, der Dollar-Index gewann 0,8 Prozent. "Der Dollar ist wieder in der Offensive", sagte Karl Schamotta von Cambridge Global Payments. Er steige im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank kommende Woche. "Händler erwarten mehrheitlich, dass die Fed mit der Drosselung der Anleihekäufe beginnen wird, aber es bleibt eine beträchtliche Unsicherheit, wie die politischen Entscheidungsträger auf die Kombination aus hohen Preisen und nachlassendem Wachstum reagieren werden", so der Teilnehmer.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,15 83,57 -0,5% -0,42 +75,3% Brent/ICE 83,49 83,72 -0,3% -0,23 +65,0%

Die Ölpreise legten leicht zu. "Es scheint wahrscheinlich, dass selbst ohne einen erneuten Covid-Ausbruch das Angebot die Nachfrage zu Beginn des neuen Jahres übersteigen wird", meinte Michael Lynch, Präsident von Strategic Energy & Economic Research. "Ich glaube nicht, dass die Opec+ ihre Pläne bei der nächsten Sitzung ändern wird, was kurzfristig positiv sein wird", sagte er mit Blick auf das Treffen am kommenden Donnerstag.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,84 1.780,85 +0,1% +1,99 -6,1% Silber (Spot) 23,82 23,80 +0,1% +0,02 -9,7% Platin (Spot) 1.030,75 1.023,37 +0,7% +7,38 -3,7% Kupfer-Future 4,38 4,37 +0,3% +0,01 +24,4%

