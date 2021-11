- Die Wall Street hat am Freitag trotz schwächerer Gewinne von Apple und Amazon zugelegt. Alle wichtigen US-Indizes mit Ausnahme des Russell 2000 stiegen auf neue Rekorde. Der US500 schloss nahe der 4.600-Punkte-Marke. - Die Rally an der Wall Street wird nach wie vor durch die enorme Überliquidität begünstigt - die Reverse Repo Operations der Fed belaufen sich immer noch auf 1,5 Billionen Dollar. Die Fed wird bei ihrer Sitzung in dieser Woche (Entscheidung am Mittwoch) unter dem Druck stehen, die ...

