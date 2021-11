Die Konsortialbanken des weltweiten Valneva-Angebots von insgesamt 4.500.000 neuen Stammaktien, bestehend aus einer Privatplatzierung von 4.466.880 Stammaktien in Europa und eines gleichzeitigen öffentlichen Angebots von 16.560 American Depositary Shares (die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren) haben ihre Option zum Erwerb von bis zu 675.000 zusätzlichen neuen Stammaktien in Form von 337.500 ADS vollständig ausgeübt. Die zusätzlichen ADSs werden gleichzeitig mit dem Abschluss des globalen Angebots am oder um den 2. November 2021 geliefert, wie Valneva mitteilt. Infolgedessen beläuft sich die Gesamtzahl der im Rahmen des globalen Angebots ausgegebenen Valneva-Stammaktien (einschließlich in Form von ADSs) auf 5.175.000 Stammaktien und einem ...

