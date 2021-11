Wenn es im Oktober so etwas wie die "Aktie des Monats" gegeben hätte, wäre der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA sicher ganz weit vorne gelandet in den Hitlisten. Und auch am ersten Tag im November geht es gleich gut los! Denn nach einem Monatsplus von knapp 40 Prozent im Oktober, springen die Kurse vorbörslich am 1. November gleich weiter nach oben. Aktuell verzeichnet Nel schon wieder ein Plus mehr als zwei Prozent und klettert auf 1,88 Euro.

Damit honoriert die Aktienkurse die tolle Unternehmensentwicklung der vergangenen Wochen. Denn Nel konnte zahlreiche neue Auftraggeber an Land ziehen und vermeldete überdies für das dritte Quartal Rekordumsätze. Im finalen ...

