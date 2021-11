Um 10:24 liegt der ATX TR mit +1.73 Prozent im Plus bei 7640 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.30% auf 34.575 Euro, dahinter UBM mit +2.34% auf 43.7 Euro und Erste Group mit +2.12% auf 37.885 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15844 (+0.62%, Ultimo 2020: 13719). - Wer in Porr einen Verdoppelungskandidaten sieht, RCB zu Valneva-Calls- PIR-News: Valneva, Sportradar- Unser Robot sagt: Porr, UBM, ams und weitere Aktien auffällig; Johann Strobl führt den 3. Tag im CEO-Ranking- An der Frankfurter Börse kündigen sich Neuzugänge an- Smeil Nominierungen 2021: MrTott, Rendity, Robo-Advisor Blog, Peaks, ForestFinance, Northern Finance, Eriks.Blog, ricardotunnissen.de und CFD Portal- Andritz neuer Oktober-Chef, statistisch kommt nun das ...

