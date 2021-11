Der französische Impfstoffhersteller Valneva war im Oktober so etwas wie die "Aktie des Monats" und beginnt auch den November mit einem wahren Kursfeuerwerk. Aktuell liegt die Aktie fast zehn Prozent im Plus! Grund dafür ist die unlängst durchgeführte Kapitalerhöhung, mit der Valneva zunächst 76,5 Millionen Euro an frischem Kapital erhalten sollte. Jetzt gibt es für das Unternehmen einen satten Nachschlag…

Denn die Banken des begleitenden Konsortiums haben ihre Optionen gezogen, womit Valneva weitere 675.000 Aktien zum Ausgabepreis von 17 Euro am Markt platzieren kann. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung steigt damit um weitere 11,5 Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich das frische Geld in Summe nun auf ...

