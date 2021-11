Der neue Monat beginnt für die zuletzt erfolgsverwöhnten Nel-Aktionäre gleich wieder mit deutlichen Zugewinnen. Denn die Aktie katapultiert sich nach dem starken Schlussakkord im Oktober auch zu Novemberbeginn gleich um weitere fünf Prozent nach oben. Da es keinerlei neue Nachrichten von Nel oder aus dem Wasserstoffsektor gab, drängt sich der Verdacht auf, dass das Vertrauen in die Branche zurückgekehrt sein könnte.

Immerhin vermeldete Nel in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Aufträge und zuletzt sogar Rekordumsätze für das dritte Quartal. Die Aktie notierte Anfang Oktober noch im Bereich der Jahrestiefs von 1,20 Euro. Mit dem Anstieg über 1,80 Euro verzeichnete der Kurs also ein Plus von rund 50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...