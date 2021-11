EURUSD wird am ersten Tag der Woche 0,12% höher bei 1,1574 gehandelt, nachdem die Anfangsverluste heute Morgen ausgeglichen wurden. Am Freitag war das Paar um mehr als 120 Pips gefallen und hatte sich dem am 12. Oktober bei 1,1523 erreichten Jahrestief genähert. Da bei dem starken Kursrückgang die beiden Tiefs bei 1,1582 und 1,1571 nicht verteidigt wurden, könnte der Abwärtstrend in dieser Woche fortgesetzt werden. Händler sollten sich an den Fibonacci-Retracements des jüngsten Abwärtsimpulses orientieren. ...

