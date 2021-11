Die Immobilienfirma X+bricks will einem Medienbericht zufolge an die Frankfurter Börse gehen. Das Unternehmen soll eine Platzierung von neuen Aktien für rund 500 Mio. Euro vorbereiten, berichtete das "Handelsblatt". Auch die Online-Jobbörse Stepstone, die zum deutschen Medienhaus Axel Springer gehört, soll an die Börse in Frankfurt streben. Die Notierung ist Berichten zufolge für die erste Hälfte des nächsten Jahres geplant. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.11.)

