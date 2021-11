Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #9" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Die November-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet. Gesprochen wird heute über Porr, Valneva, AT&S, VST, Tipps zu Palfinger und OMV bzw. auch (für uns) Überraschendes zu OMV und Erste Group. Weiters gibt es eine neue Drajc(Tragedy)-Version. Dauer: 00:13:05 https://open.spotify.com/episode/5fLutl3ATzLp6OF7YM9tWw Playlist Team drajc: https://open.spotify.com/playlist/14bxKisFsuq7W5wEkWkwd ... Risikohinweis: Die hier veröffentlichten ...

