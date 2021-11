JinkoSolar-Aktionäre werden heute kräftig durchgeschüttelt. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund fünf Prozent nach. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 56,81 USD. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. So reicht ein Plus von nur rund rund neun bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese nächste Hürde liegt bei 62,00 USD. Daher geht es jetzt also um alles!

Für den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 45,96 USD. Langfristige ...

