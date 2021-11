Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Notenbank-Signale (Express)Neue Geldpolitik | Chinas Wirtschaft | Crypto Corner.In der heutigen Ausgabe stehen die Notenbanken im Mittelpunkt. Es gibt zunehmend Gegenbewegungen in der Flut des billigen Geldes. Dazu ein Blick auf die Zentralbanken von Kanada, Großbritannien, Australien und den USA.Weitere Themen sind der chinesische Immobilienmarkt und neue Wirtschaftsdaten aus China. Außerdem wird der erneut gestiegene Ölpreis genauer beleuchtet. Von der Wall Street aus New York folgen Neuigkeiten aus der Welt der Kryptowährungen, hier geht es also in die Crypto Corner.Die Aktie des Tages ist die von Fresenius. Der in Hessen ansässige Konzern für Medizintechnik und Deutschlands ...

