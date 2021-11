Die CA Immo verkauft das Meininger Hotel Downtown Franz in Wien. Käufer ist die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Der Verkauf wurde über dem Buchwert zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen, wie die CA Immo mitteilt. "Mit dem profitablen Verkauf des Meininger Hotel Downtown Franz haben wir unseren Fokus auf große, moderne Class-A Büroimmobilien weiter geschärft. Hiermit setzen wir unser strategisches Kapitalrotationsprogramm fort, in dem wir Liegenschaften, die strategisch nicht in unser langfristiges Portfolio passen, gewinnbringend veräußern", so Hedwig Höfler, Head of Investment Management AT & CEE.Nach dem Bürogebäude Canada Square (Budapest) ist dies das zweite Bestandsgebäude, das CA Immo im 2. Halbjahr 2021 im ...

