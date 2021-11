Deutliche Kursgewinne gab es am Montag für den heimischen Markt, der ATX konnte mit einem Plus von 1,7% aus dem Handel gehen und hatte zwischenzeitlich noch deutlich höher gehandelt. Die positive Stimmung, die gestern an den großen Börsen in Europa herrschte, schwappte auch nach Wien über und liess den österreichischen Index noch deutlich fester schliessen. Von der Konjunkturseite wurden gestern Einkaufsmanagerindices in wichtigen Industriestaaten veröffentlicht, die europäischen Werte fielen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen aus und hatten wenig Auswirkungen, dass aber der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA weniger stark gefallen war als erwartet, entfachte neue Kauflust an den Börsen. Die Einigung im ...

