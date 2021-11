Auf der Pharmapack in Paris erhielt Neopac einen Award in der Kategorie "Excellence in Sustainability". Die Veranstalter haben damit die recyclingfähige Monomaterial-Barriere-Tube in Pharmaqualität des Unternehmens ausgezeichnet. Vor knapp einem Jahr hat die Tube, die jetzt den Nachhaltigkeits-Award erhielt, bereits die Recy-Class-Zertifizierung und die Produktzulassung nach den Standards der Organisation "Recyclability Evaluation Protocol for HDPE Containers" bekommen. Die Tuben aus der Polyfoil-Reihe von Hoffmann Neopac haben im Vergleich zu herkömmlichen Laminattuben einen bis zu 38 % geringeren ...

