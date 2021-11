Das Thema Wasserstoff ist derzeit in aller Munde. Die Platzhirsche der Branche konnten zuletzt spürbar zulegen, wobei sich vor allem der norwegische Wasserstoffspezialist Nel besonders hervortat. Ein Plus von rund 50 Prozent im Oktober und ein starker November-Auftakt ließen die Aktie heute im frühen Handel an der Zwei-Euro-Marke kratzen. Doch anschließend ging es kräftig nach unten. Aktuell notiert der Kurs knapp fünf Prozent im Minus…

Damit muss Nel heute also erstmals wieder heftige Verluste hinnehmen, womit sich nun noch einmal eine günstige Einstiegschance eröffnen könnte. Denn die Perspektive für das Unternehmen ist derzeit wirklich gut. Nel vermeldet quasi permanent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...