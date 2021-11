Was heute bei GameStop los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 206,99 USD zu haben. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 208,57 USD liegt der Hochpunkt. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung. ...

