Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #10" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Gesprochen wird heute über die spannende börsliche Reaktion auf die Erste Group Zahlen, die Stars bei Conference Calls und die besondere Konstellation im ATX-Five. Die November-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet. Spoiler für morgen: http://www.smeil-award.com Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und ...

