DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

DONNERSTAG: In Russland findet wegen des "Tags der Einheit des Volkes" kein Handel statt, in Singapur ruht der Börsenhandel wegen "Deepavali".

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank wird ihr Kaufprogramm in Höhe von 120 Milliarden Dollar pro Monat im November auslaufen lassen, die Stimuli für die Wirtschaft also zurückfahren - das gilt als weitgehend sicher. Fed-Chef Powell hat sich einen breiten Konsens unter den Notenbankern für einen Plan gesichert, der vorsieht, das aus der Pandemie stammende Stimulierungsprogramm bis Juni nächsten Jahres auslaufen zu lassen und die Käufe um 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. Die Gestaltung des Tapering spiegelt bereits einen schnelleren Zeitplan wider, der auf die größere Unruhe über die Inflationsentwicklung zurückzuführen ist. An den US-Anleihemärkten spiegeln sich derweil die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Fed im nächsten Jahr wider. In der vergangenen Woche stieg die Wahrscheinlichkeit von mindestens zwei Zinserhöhungen bis Ende 2022 auf 75 Prozent. Erst am Freitag hatte Powell diese Erwartungen, die eine erste Zinserhöhung der Fed im kommenden September implizieren, nicht bestätigt. Er widersprach ihnen aber auch nicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 25.657 -2% 8 26.283 Umsatz Automobile 21.612 -2% 4 21.962 Umsatz Finanzdienstleistungen 7.897 +1% 4 7.799 EBIT 2.435 +27% 7 1.924 EBIT Automobile 1.685 +14% 4 1.477 EBIT Finanzdienstleistungen 809 +85% 4 438 Ergebnis vor Steuern 2.699 +10% 3 2.464 Ergebnis nach Steuern 2.400 +32% 5 1.815 Ergebnis je Stammaktie 3,61 +33% 5 2,71

QIAGEN (21:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 496 +2% 14 484 Operatives Ergebnis bereinigt 154 -9% 13 170 Ergebnis nach Steuern bereinigt 124 -9% 8 136 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,53 -9% 13 0,58

TELEFONICA DEUTSCHLAND (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q20 Umsatz 1.918 +2% 1.873 OIBDA bereinigt 607 +2% 595 Ergebnis nach Steuern 14 -96% 390 Ergebnis je Aktie 0,00 -- 0,13

Weitere Termine:

06:45 DE/Teamviewer AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

21:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:15 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/SDM SE, Erstnotiz an der Börse Düsseldorf

- DE/Veganz Group AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 1. Veröff.: 58,0 zuvor: 55,4 - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% - US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +395.000 Stellen zuvor: +568.000 Stellen 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,2 zuvor: 54,9 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 62,0 Punkte zuvor: 61,9 Punkte 15:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.941,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.619,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.962,25 +0,0% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.491,05 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 169,18 -12 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.954,45 +0,9% DAX-Future 15.947,00 +0,9% XDAX 15.960,33 +0,9% MDAX 35.164,08 +0,1% TecDAX 3.889,63 +0,5% EuroStoxx50 4.296,22 +0,4% Stoxx50 3.722,54 +0,4% Dow-Jones 36.052,63 +0,4% S&P-500-Index 4.630,65 +0,4% Nasdaq-Comp. 15.649,60 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,25 +79

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Händler rechnen mit einer wenig veränderten Eröffnung. "Nach dem starken Anstieg sind Konsolidierungstage jederzeit möglich", so ein Marktteilnehmer. Ein Ende der Hausse sei aber nicht in Sicht. "Auch die US-Notenbank wird die Jahresendrally nicht beenden", erwartet er. Zwar wird damit gerechnet, dass sie am Abend das Ende der Wertpapierkäufe einleitet. "Das ist aber am Markt eingepreist", sagt der Marktteilnehmer.

Rückblick:

Etwas fester - Für Kauflaune sorgten gute Quartalszahlen und höhere Ausblicke. Am Markt hieß es, sowohl eine geldpolitische Wende in den USA als auch eine Zinserhöhung in England im späteren Wochenverlauf dürften eingepreist sein und belasteten somit kaum mehr. Daneben kauften Anleger im Zuge von Umschichtungen aus Anleihen defensive Wachstumstitel aus den Sektoren Pharma sowie Nahrungsmittel und Getränke. Deren Stoxx-Branchenindizes markierten neue Allzeithochs. Diageo gewannen 1,6 und Pernod 1,2 Prozent. Beide Titel schlossen auf neuen Rekordständen. Bei Rohstoff- und Ölaktien wurde dagegen von Gewinnmitnahmen gesprochen. Politisches Thema war der Weltklimagipfel in Glasgow. Das wachstumsstarke Indien will deutlich später als die Industriestaaten erst 2070 ausstoßneutral werden. Unter Druck standen Aktien von Wind- und Sonnenenergieherstellern: Vestas und Nordex verloren je rund 4 Prozent, Siemens Energy 2,1 und Siemens Gamesa 3,2 Prozent. Auch SMA Solar (-2,6%) wurden verkauft. Bei Flutter Entertainment (-7,7%) enttäuschten die Quartalszahlen und ein gesenkter Ausblick. Beim Container-Logistiker Moeller-Maersk ging es nach starken Zahlen zum dritten Quartal um 3,5 Prozent nach oben. Enttäuschende Zahlen drückten Adecco um 4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Hellofresh (+17,3%) machten einen Riesensatz nach oben, befeuert von der zum dritten Mala ngehobenen Umsatzprognose. Siemens gewannen nach guten Zahlen von Rockwell Automation 3 Prozent.Positiv wurden auch die Zahlen von Fresenius (+2,2%) und FMC (+1,0%) aufgenommen. Als Impfstoffzulieferer profitierten mit einem Schlussstand auf Rekordniveau auch Merck (+1,2%) von höheren Prognosen von Pfizer. In der dritten Reihe stiegen Sixt im Zug der Hausse von Avis Budget in den USA um gut 9 Prozent. Shop Apotheke gewannen 4,5 Prozent. Die Baader-Analysten sprachen mit Blick auf Zahlen und Ausblick zwar von einer Enttäuschung, sehen aber weiter exzellentes mittel- bis langfristiges Wachstumspotenzial. PVA Tepla (-5,9%) wurden von der Abstufung auf "Halten" durch die Deutsche Bank belastet. Amadeus Fire gaben nach schwachen Zahlen von Adecco 6,8 Prozent ab.

XETRA-NACHBÖRSE

B+S Banksysteme wurden bei hohen Umsätzen bei Lang & Schwarz 5 Prozent höher gestellt. Einen Reim auf die Kursbewegung vermochte sich ein Marktteilnehmer jedoch nicht zu machen. Deutsche Telekom reagierten nicht auf die abermalige Prognoseanhebung der US-Tochter T-Mobile US. Auch Pferdewetten.de zeigten keine Regung nach einem gesenkten EBIT-Ausblick auf 2021.

USA - AKTIEN

