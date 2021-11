Das Konzernergebnis der Raiffeisen Bank International (RBI) legte in den ersten neun Monaten gegenüber der Vergleichsperiode um 76 Prozent auf 1.055 Mio. Euro zu. Durch die Ausweitung des Geschäftsvolumens konnte der durch Leitzinssenkungen und Währungsabwertungen belastete Zinsüberschuss weitgehend stabilisiert werden. Die Betriebserträge stiegen im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 4.096 Mio. Euro. Dabei reduzierte sich der Zinsüberschuss um 31 Mio. auf 2.445 Mio., hervorgerufen durch ein niedriges Zinsumfeld in zahlreichen Märkten des Konzerns sowi Währungsabwertungen. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich dagegen trotz Währungsabwertungen in Osteuropa um 198 Mio. auf 1.470 Mio., vorrangig aufgrund gestiegener Transaktionen im Zahlungsverkehr und Fremdwährungsgeschäft in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...